В Бурятии сельчане боятся страшных аварий из-за ям











- Местные знают, поэтому объезжают, а если ночью кто поедет на большой скорости, не зная нашу дорогу, то будет страшная авария, – заявили люди в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7». – Большая яма всё больше проваливается. Надо что-то делать.



Как выяснилось, с неровностью уже разобрались. В комитете по управлению имуществом и муниципальным хозяйством сообщили, что яму засыпали.



Жители мухоршибирского улуса Галтай забили тревогу из-за состояния моста на дороге, ведущей в Саган-Нур. На переправе образовались ямы. Сельчане боятся, что из-за них там рано или поздно произойдёт ДТП.