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В Бурятии сельчане боятся страшных аварий из-за ям

В Бурятии сельчане боятся страшных аварий из-за ям
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Они образовались прямо на мосту

Жители мухоршибирского улуса Галтай забили тревогу из-за состояния моста на дороге, ведущей в Саган-Нур. На переправе образовались ямы. Сельчане боятся, что из-за них там рано или поздно произойдёт ДТП.

 

- Местные знают, поэтому объезжают, а если ночью кто поедет на большой скорости, не зная нашу дорогу, то будет страшная авария, – заявили люди в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7». – Большая яма всё больше проваливается. Надо что-то делать.

Как выяснилось, с неровностью уже разобрались. В комитете по управлению имуществом и муниципальным хозяйством сообщили, что яму засыпали. 
дороги ДТП ямы

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