В Улан-Удэ дети раздали пасхальные яйца с дорожными правилами

Общество, Фото: Госавтоинспекция Бурятии

Тематической акцией завершили пасхальную неделю



Активисты отряда ЮИД улан-удэнской школы № 42 стали участниками акции «Пасха по правилам», сообщает Госавтоинспекция Бурятии.



Вместе с педагогами и автоинспекторами школьники украсили пасхальные яйца призывами к соблюдению ПДД. Ребята разместили на них изображения дорожных знаков и пропагандирующие надписи - «Сними наушники», «Убери телефон», «Возьми ребёнка за руку», «На красный – СТОП!», «Посмотри по сторонам». Также ЮИДовцы сделали своими руками светоотражающие брелоки для безопасности пешеходов. Пасхальные яйца в дорожной тематике ребята подарили пешеходам и водителям.



По мнению ребят, получив такие необычные подарки, пешеходы обязательно задумаются о безопасном поведении на дорогах и будут примером для окружающих.

