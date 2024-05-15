Тематической акцией завершили пасхальную неделю
Активисты отряда ЮИД улан-удэнской школы № 42 стали участниками акции «Пасха по правилам», сообщает Госавтоинспекция Бурятии.
Вместе с педагогами и автоинспекторами школьники украсили пасхальные яйца призывами к соблюдению ПДД. Ребята разместили на них изображения дорожных знаков и пропагандирующие надписи - «Сними наушники», «Убери телефон», «Возьми ребёнка за руку», «На красный – СТОП!», «Посмотри по сторонам». Также ЮИДовцы сделали своими руками светоотражающие брелоки для безопасности пешеходов. Пасхальные яйца в дорожной тематике ребята подарили пешеходам и водителям.
По мнению ребят, получив такие необычные подарки, пешеходы обязательно задумаются о безопасном поведении на дорогах и будут примером для окружающих.
В Улан-Удэ дети раздали пасхальные яйца с дорожными правилами
Общество, Фото:
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