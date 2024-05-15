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В Улан-Удэ убийца просил признать его невменяемым

В Улан-Удэ убийца просил признать его невменяемым
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он зарезал приятеля, у которого жил

В Улан-Удэ следователь завершил расследование дела в отношении 53-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, обвиняемый проживал в доме у знакомого на улице Заовражная. В ночь на 1 марта 2024 года они вдвоем употребляли спиртные напитки.

- Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора. Злоумышленник схватил кухонный нож и нанёс им несколько ударов в грудь, лицо и по руке хозяину дома. Потерпевший от полученных повреждений через несколько часов скончался в больнице, - сообщили в следственном управлении.

На допросах обвиняемый ссылался на невменяемость. Если бы это подтвердилось, он смог бы избежать отправки в колонию.

Однако по выводам экспертов, которые провели в отношении него комиссионную судебно-психиатрическую экспертизу, мужчина в период нападения осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими.

Недавно уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Улан-удэнцу грозит до 15 лет лишения свободы.

убийство

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