В Улан-Удэ крышку на канализационном люке заменил куст

А прямо на нём «красуется» сигнальная лента
Представители регионального отделения Народного фронта разместили в своём telegram-канале фото, сделанное на улице Левченко в Улан-Удэ. Год назад там при реконструкции тепломагистрали № 3 демонтировали ливневую канализацию. Её местные жители «выбили» фактически с боем при капремонте дороги, который обошёлся в 29 миллионов рублей.
Возле тротуара на Левченко теперь «красуется» открытый канализационный люк. Крышки на нём нет, зато торчит куст, да ещё и с сигнальной лентой.
Кстати, перекрытие улицы из-за обновления тепломагистрали в своё время заметно усложнило
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