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В Бурятии женщина едва не угорела из-за непотушенной сигареты

В Бурятии женщина едва не угорела из-за непотушенной сигареты
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Её госпитализировали

В Иволгинском районе Бурятии пожарные спасли отравившуюся угарным газом женщину.

Пожар произошёл утром 15 мая в двухквартирном доме в селе Ганзурино.

- На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось плотное задымление в одной из квартир дома, открытого источника огня не было: тлел матрас. В результате задымления в центральную районную больницу с отравлением угарного газа была госпитализирована 61-летняя женщина, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, а именно – не потушенная в постели сигарета.



пожар

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