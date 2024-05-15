В Бурятии женщина едва не угорела из-за непотушенной сигареты

Её госпитализировали
В Иволгинском районе Бурятии пожарные спасли отравившуюся угарным газом женщину.
Пожар произошёл утром 15 мая в двухквартирном доме в селе Ганзурино.
- На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось плотное задымление в одной из квартир дома, открытого источника огня не было: тлел матрас. В результате задымления в центральную районную больницу с отравлением угарного газа была госпитализирована 61-летняя женщина, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, а именно – не потушенная в постели сигарета.
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