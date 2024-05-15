В Бурятии женщина едва не угорела из-за непотушенной сигареты











В Иволгинском районе Бурятии пожарные спасли отравившуюся угарным газом женщину.Пожар произошёл утром 15 мая в двухквартирном доме в селе Ганзурино.- На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось плотное задымление в одной из квартир дома, открытого источника огня не было: тлел матрас. В результате задымления в центральную районную больницу с отравлением угарного газа была госпитализирована 61-летняя женщина, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, а именно – не потушенная в постели сигарета.