На территории кампуса ВСГУТУ в Улан-Удэ расцвела вишня

Есть и другие приметы скорого лета

«Тем временем на территории кампуса ВСГУТУ (на улице Ключевской – ред.) расцвела вишня», - рассказали в телеграм-канале Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления.

«Друзья, скоро лето, - написали авторы поста. - Ждём, когда расцветет знаменитый на весь Улан-Удэ миндаль».

В центре столицы Бурятии свои приметы скорого наступления тёплого времени года.

Цветёт вишня на мемориале Победы под танком Т-34.





13 мая, несмотря на дикий ветер, первый раз в году включили «сухой фонтан» на площади Революции.

Вовсю уже работает с начала мая фонтан «Мальчик с птичкой» у Гостиных рядов.

«Аквабур» же готов продавать свой хлебный квас. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году квасной сезон открылся 15 мая. В этом году насладиться «божественным» напитком можно на несколько дней раньше. Цена литра теперь – 67 рублей, если точка продаж работает от самого «Аквабура». У перекупщиков дороже.

В общем, «крепитесь люди, скоро лето!».