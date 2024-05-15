В Бурятии проверили 216 гарантийных участков дорог

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Устранить дефекты подрядные организации должны до 1 июля



В Бурятии специалисты обследовали 216 участков региональных и муниципальных дорог в Иволгинском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Бичурском, Заиграевском, Кабанском, Еравнинском и других районах республики. Они были отремонтированы за последние пять лет, в том числе и по нацпроекту.



По результатам подрядным организациям направлены списки участков, где необходимо выполнить восстановительные работы. Устранение дефектов производится за счёт собственных средств подрядных организаций в срок до 1 июля этого года.



- Для обследования дорог по гарантии формируется специальная межведомственная комиссия. В её состав входят представители заказчика: Бурятрегионавтодор, администрации муниципальных образований, упрдор «Южный Байкал» и другие специалисты дорожного хозяйства. Комиссия работала с апреля по май, все выявленные в неудовлетворительном состоянии участки внесли в специальную ведомость. В основном замечания касались наличия продольных и поперечных трещин и просадок дорожного полотна, - сообщили в министерстве транспорта РБ.

