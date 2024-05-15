В Улан-Удэ изменится движение сразу на 11 маршрутах

На оживлённом участке перекроют переезд через трамвайные пути
На этой неделе на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ стартуют ремонтные работы. Из-за этого около дома № 38 на несколько дней перекроют переезд через трамвайные пути. Движение для автомобилей и общественного транспорта там ограничат с 23:00 17-го до 6:00 23-го мая.
В итоге изменится схема движения 11-ти автобусных маршрутов – № 3, 3А, 29, 31, 37, 40, 46, 55, 57, 59 и 100 по направлению в центр города. Они будут объезжать закрытый участок через улицы Жуковского, Хоца Намсараева и Гагарина и далее – по утверждённым схемам, рассказали в городской администрации.
На движение трамваев ремонт никак не повлияет. Улан-удэнцев попросили быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
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