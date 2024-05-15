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В Чите военнослужащий-уклонист «прогулял» почти год службы

В Чите военнослужащий-уклонист «прогулял» почти год службы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru

Получил 7,5 лет колонии 

Читинский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор Антону Т. Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы и желая отдохнуть от исполнения обязанностей по службе 1 апреля 2023 года не явился в установленный срок в воинскую часть.

Он жил в Чите у своих родственников и знакомых, проводил время по своему усмотрению.

29 мая мужчина, зная, что разыскивается командованием, прибыл в военную комендатуру. Однако 30 июня вновь не явился на службу в воинскую часть, к которой был прикомандирован.

Лишь 12 января 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий уклониста задержали сотрудники правоохранительных органов - его незаконное нахождение вне воинских правоотношений было прекращено.

«Суд назначил Т. наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 7 лет 6 месяцев», - сообщила пресс-служба 2-го Восточного военного окружного суда.

Приговор в законную силу не вступил.
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