Обратившиеся получили исчерпывающие ответы
Начальник территориального управления Росгвардии Сергей Гатилов в приёмной президента Российской Федерации в Бурятии провёл личный приём.
Большинство вопросов касались прохождения службы в подразделениях территориального управления. Обратившиеся молодые люди изъявили желание продолжить службу в рядах войск национальной гвардии. Руководитель ведомства проинформировал обратившихся о требованиях, предъявляемых к кандидатам, и социальных гарантиях, предусмотренных законодательством, отметили в пресс-службе.
В ходе приёма Сергей Гатилов разъяснил руководителю одного из частных охранных предприятий Улан-Удэ о прохождении периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств. Также заявителей интересовали вопросы, касающиеся получения лицензий на приобретение огнестрельного оружия.
Представитель одного из заведений общепита Улан-Удэ получил консультацию о порядке постановки объекта под охрану и оборудовании помещения кафе кнопкой тревожной сигнализации.
Сергей Гатилов отметил, что люди получили исчерпывающие ответы и разъяснения непосредственно в ходе личного приёма и такой формат является важной частью взаимодействия ведомства и населения.
- Все обращения приняты под личный контроль руководителя территориального управления Росгвардии, заявителям будут направлены письменные ответы в установленные законодательством сроки, - подытожили в пресс-службе.
Начальник управления Росгвардии по Бурятии провёл личный приём
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