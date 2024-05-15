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Начальник управления Росгвардии по Бурятии провёл личный приём

Начальник управления Росгвардии по Бурятии провёл личный приём
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Обратившиеся получили исчерпывающие ответы

Начальник территориального управления Росгвардии Сергей Гатилов в приёмной президента Российской Федерации в Бурятии провёл личный приём.

Большинство вопросов касались прохождения службы в подразделениях территориального управления. Обратившиеся молодые люди изъявили желание продолжить службу в рядах войск национальной гвардии. Руководитель ведомства проинформировал обратившихся о требованиях, предъявляемых к кандидатам, и социальных гарантиях, предусмотренных законодательством, отметили в пресс-службе.

В ходе приёма Сергей Гатилов разъяснил руководителю одного из частных охранных предприятий Улан-Удэ о прохождении периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств. Также заявителей интересовали вопросы, касающиеся получения лицензий на приобретение огнестрельного оружия.

Представитель одного из заведений общепита Улан-Удэ получил консультацию о порядке постановки объекта под охрану и оборудовании помещения кафе кнопкой тревожной сигнализации.

Сергей Гатилов отметил, что люди получили исчерпывающие ответы и разъяснения непосредственно в ходе личного приёма и такой формат является важной частью взаимодействия ведомства и населения.

- Все обращения приняты под личный контроль руководителя территориального управления Росгвардии, заявителям будут направлены письменные ответы в установленные законодательством сроки, - подытожили в пресс-службе. 
Росгвардия прием граждан

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