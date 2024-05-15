Часть улан-удэнцев ещё несколько дней будут сидеть без горячей воды

С наступлением новой недели жителям бурятской столицы начали возвращать горячую воду, которую отключили 10 мая из-за гидравлических испытаний на сетях. Однако из-за выявленных на них порывов часть горожан пока остаётся без горячего водоснабжения. Его нет в 37 многоквартирных домах.
Три многоквартирных дома находятся в Железнодорожном районе. Это № 44 на Цивилёва и № 33 и 35 на улице Комсомольская. Остальные 34 – в Октябрьском. В списке – № 21, 21 и 25 на Жердева, № 24, 39, 37, 35, 33, 45, 53, 47, 49, 57/1, 57/2, 57/3 и 59 на улице Ключевская, № 11, 13, 13а, 15 и 17 на Бабушкина, № 1, 3, 3А и 5 на Боевой, № 64а на Павлова, а также 54, 56, 56/1, 62, 64, 50А, 54А и 60 на улице Столбовая.
- Специалисты продолжают работы по устранению порывов, образовавшихся после опрессовки трубопроводов на некоторых участках, – рассказали в пресс-службе ТГК-14.
Разобраться с повреждениями обещают до 20 мая, то есть ждать горячую воду жильцам вышеперечисленных домов придётся ещё несколько дней. В Советском районе она исчезла аж до 31 августа из-за реконструкции тепломагистрали № 2, к которой подключены дома в центральной части города.
ГВС в Улан-Удэ за лето будут отключать трижды, причём на довольно продолжительные сроки. Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.