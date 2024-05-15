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Мотоциклисты Бурятии посоревнуются в кантри-кроссе

Мотоциклисты Бурятии посоревнуются в кантри-кроссе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В конце мая пройдёт очередной турнир по мотоспорту

В Бурятии открыта регистрация на первый этап чемпионата республики по кантри-кроссу, Соревнования состоятся 26 мая в Улан-Удэ, на Верхней Берёзовке.

Старт будет дан на территории горнолыжного комплекса «Гора Орлиная». Регистрация пройдёт с 10:00 до 11:00. В это же время будет проведена открытая тренировка. Открытие соревнований запланировано на 12:00.

К участию допускаются спортсмены от 18 лет и старше, у которых есть действующая лицензия за 2024 год. Соревнования проведут в классах «Открытый», «450 куб. см» и «Открытый. Девушки».

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия мотокросс мотоспорт кросс-кантри чемпионат Бурятии

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