В Улан-Удэ отметили снижение преступности в одном из районов

Однако выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений



В столице Бурятии рассказали о состоянии преступности в Октябрьском районе Улан-Удэ за первые четыре месяца текущего года.



По информации прокуратуры Октябрьского района, за 4 месяца в районе зарегистрировано 1163 преступления (в 2023 г. - 1327). Снижение общего количества зарегистрированных преступлений составило – 12,4%.



На 8,4% выросло количество совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких – 347 (в 2023 г. – 320). Отмечается снижение убийств с 7 до 5 (-28,6%), грабежей с 40 до 22 (-45%), вымогательств с 11 до 5 (-54,5%), мошенничеств с 234 до 284 (-17,6%). В тоже время возросло количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлёкших смерть потерпевшего с 1 до 4 (+300%), разбойных нападений с 0 до 5 (+100%), преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств с 61 до 64 (+4,9 %), незаконного оборота оружия с 4 до 5 (+25%), хулиганств с 2 до 3 (+50%).



По-прежнему основную долю зарегистрированных преступлений составляют кражи – 436, что на 22,3% меньше количества данного вида преступлений в 2023 году (561). Из них совершенных с проникновением в квартиры – 21 (14), карманные кражи – 21 (47).



Меньше преступлений совершено в общественных местах – 339 против 482 в аналогичном периоде 2023 года, их удельный вес от общего количества зарегистрированных составил 29,1%. Отмечено снижение преступлений совершенных лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения с 178 до 173 (-2,8%), несовершеннолетними с 19 до 18 (-5,3%), в отношении несовершеннолетних с 91 до 80 (-12,2%).



Наблюдается небольшой рост бытовых преступлений с 26 до 29 (+11,5%), преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими преступления на 34 % – 343 (256).



Всего правоохранительными органами района раскрыто 493 преступлений (2023 г. – 400), в том числе 133 (93) относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Общая раскрываемость преступлений составила 40,8 % (2023 г. – 32,7%).

