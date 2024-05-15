Житель Бурятии оплатил долги только после ареста Nissan AD

Иномарку передали на ответственное хранение



Житель Селенгинского района оплатил долги после ареста автомобиля, рассказали в пресс-службе УФССП России по Бурятии.



В отношении мужчины было возбуждено 14 исполнительных производств. В «коллекции» должника значились: кредитная и налоговая задолженности, неоплаченные штрафы ГИБДД и коммунальные услуги.



После проверки имущественного положения мужчины выяснилось, что у него в собственности находятся два автомобиля. Поскольку установить местонахождение имущества не удалось, автомобили были объявлены в розыск.



- Сотрудникам специализированного отделения розыска удалось обнаружить одну из машин в Улан-Удэ. Иномарка марки Nissan AD была передана на ответственное хранение в специализированную организацию, а должнику дан 10-дневный срок для уплаты задолженности. В противном случае, после проведения оценки автомобиль был бы реализован, а вырученные денежные средства пошли бы в счёт погашения задолженности по исполнительным производствам, - отмечают в УФССП.



После изъятия автомобиля должник полностью рассчитался с задолженностью.

