Их обнаружила прокуратура
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ в ходе мониторинга Интернета выявила интернет-сайты с предложениями о заключении фиктивных браков для упрощения процедуры получения гражданства РФ.
- Установлено, что на страницах трёх сайтов предлагались услуги по заключению фиктивного брака, за совершение которых предусмотрена уголовная и административная ответственность, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокурор района в интересах государства направил в суд иск о признании данной информации незаконной. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковые требования удовлетворил. На сегодня управление Роскомнадзора уже заблокировало эти сайты.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце 2023 года в Улан-Удэ задержали четверых участников преступной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции. В схеме участвовали в том числе адвокат и сотрудница городского отдела управления ЗАГС. Участники группы как раз подыскивали женщин, согласных за денежное вознаграждение на заключение фиктивных браков.
В Улан-Удэ заблокировали сайты с предложениями фиктивных браков
Происшествия, Фото:
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