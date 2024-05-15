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В Улан-Удэ заблокировали сайты с предложениями фиктивных браков

В Улан-Удэ заблокировали сайты с предложениями фиктивных браков
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Их обнаружила прокуратура

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ в ходе мониторинга Интернета выявила интернет-сайты с предложениями о заключении фиктивных браков для упрощения процедуры получения гражданства РФ.

- Установлено, что на страницах трёх сайтов предлагались услуги по заключению фиктивного брака, за совершение которых предусмотрена уголовная и административная ответственность, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокурор района в интересах государства направил в суд иск о признании данной информации незаконной. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковые требования удовлетворил. На сегодня управление Роскомнадзора уже заблокировало эти сайты.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце 2023 года в Улан-Удэ задержали четверых участников преступной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции. В схеме участвовали в том числе адвокат и сотрудница городского отдела управления ЗАГС. Участники группы как раз подыскивали женщин, согласных за денежное вознаграждение на заключение фиктивных браков.

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