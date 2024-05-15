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Столицу Бурятии окутал запах фекалий

Столицу Бурятии окутал запах фекалий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зловоние воцарилось в центре города и 40-х кварталах

Столицу Бурятии окутал мощный запах фекалий. Если раньше неприятное амбре ощущалось в микрорайоне Стеклозавод и в центре города, то теперь оно «добралось» и до 40-х кварталов. Зловоние воцарилось там 15 мая с раннего утра.

Точная его причина неизвестна, но, скорее всего, смрад тянется с правобережных очистных сооружений. Улан-удэнцы страдают от него всю весну. В конце марта официальную страницу центра управления регионом (ЦУР) во «ВКонтакте» буквально заполонили жалобы на «аромат» канализации на Стеклозаводе. Местные призвали власти обратить на это внимание, ведь с каждым днём ситуация только усугубляется.

- Невозможно дышать. Одни обещания, а вонь только усиливается. Когда это безобразие прекратится? Ещё и левобережные очистные хотят присоединить, а это уже ни в какие рамки не укладывается. Живущих на Стеклозаводе и станции Дивизионная за людей не считают? Сколько это ещё будет продолжаться? – негодовали люди.

По словам жителей посёлка, ужасная вонь стояла там и днём, и ночью. Когда они выходили из дома, некоторых даже начинало тошнить. Про прогулки в парке пришлось забыть.

- На улице невозможно находиться – даже в квартиры проникает. А если открыть форточки, так впечатление, что живёшь в общественном туалете, – гласил один из комментариев.

Горожане подчеркнули: зимой запах тоже есть, но его перебивает дым от топящихся печей. С наступлением же тепла вонь усилилась.

Потом выяснилось, что её источник – осадки, которые перемещают с иловых карт очистных на другие площадки. Их обрабатывают с помощью специального микробиологического препарата.

С такой же проблемой горожане столкнулись прошлым летом. В июне 2023-го людям несколько дней подряд было нечем дышать по утрам. Стойкий запах фекалий витал  на трамвайной остановке «Советская», возле площади Советов, на Борсоева, Ербанова и на других центральных улицах. Из-за этого многие боялись открывать окна. При ветре зловоние усиливалось.

Летом 2021-го оно опускалось ночами на 18, 20, 20 «а», 40-ые и «сотые» кварталы. В соцсетях тогда грешили и на птицефабрику, и на свинокомплексы, расположенные в пригородных районах.


очистные сооружения жалобы

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