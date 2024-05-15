Один из мальчиков сломал ногу
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием пьяного водителя и детей, катавшихся на мопеде.
Всё случилось накануне вечером, 14 мая, в СНТ «Металлист», сообщили в УГИБДД по Бурятии.
35-летний водитель автомобиля «Ниссан Авенир» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мопедом «Рэйсер» под управлением 11-летнего школьника.
В результате ДТП 12-летнего пассажира мопеда госпитализировали в больницу с переломом голеностопного сустава.
Водитель иномарки был пьян. Результат освидетельствования составил 1,52 мг/л.
- Водитель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП. Кроме того, протокол составлен в отношении матери несовершеннолетнего водителя, допустившей к управлению мототехникой своего 11-летнего сына, - отметили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне вечером два ДТП с пострадавшими произошли в Селенгинском районе: пьяный водитель врезался в ограждение, а второй автомобилист сбил корову.
В Бурятии пьяный автомобилист врезался в мопед с детьми
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пострадала пассажирка
Один из мальчиков сломал ногу
ДТП произошло на автодороге Улан-Удэ – Кяхта
Их обнаружила прокуратура
Её госпитализировали
Люди халатно относятся к особому противопожарному режиму
Там вспыхнула однокомнатная квартира
Мужчина должен выплатить 750 тысяч рублей потерпевшей в счёт возмещения морального вреда
Украденные деньги он потратил в течение часа
Пожароопасная обстановка в регионе усиливается день ото дня
Суд отправил её за решётку
Полицейские задержали её в аэропорту Иркутска
Подозреваемый ранее судим за кражу и грабеж, не работает
На месте работали взрывотехники
Неизвестная избавилась от своих новорождённых детей