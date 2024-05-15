15 мая

14 мая

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В Бурятии пьяный автомобилист врезался в мопед с детьми

В Бурятии пьяный автомобилист врезался в мопед с детьми
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Один из мальчиков сломал ногу

В Улан-Удэ произошло ДТП с участием пьяного водителя и детей, катавшихся на мопеде.

Всё случилось накануне вечером, 14 мая, в СНТ «Металлист», сообщили в УГИБДД по Бурятии.

35-летний водитель автомобиля «Ниссан Авенир» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мопедом «Рэйсер» под управлением 11-летнего школьника.

В результате ДТП 12-летнего пассажира мопеда госпитализировали в больницу с переломом голеностопного сустава.

Водитель иномарки был пьян. Результат освидетельствования составил 1,52 мг/л.

- Водитель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП. Кроме того, протокол составлен в отношении матери несовершеннолетнего водителя, допустившей к управлению мототехникой своего 11-летнего сына, - отметили в Госавтоинспекции.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне вечером два ДТП с пострадавшими произошли в Селенгинском районе: пьяный водитель врезался в ограждение, а второй автомобилист сбил корову.



ДТП алкогольное опьянение мопед

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