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Собранных на Байкале рачков отправили коллекционеру из Гонконга

Собранных на Байкале рачков отправили коллекционеру из Гонконга
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Перед этим партию проверили специалисты

6 мая в Улан-Удэ специалисты провели визуальный осмотр партии зоологической коллекции ракообразных (лат. Crustacea, Amphipoda) в количестве 23 экземпляров на выявление морфологических признаков, сходных с карантинными организмами.

- В ходе осмотра установлено, что партия оказалась свободной от вредителей и пригодна для экспорта за границу, что подтверждено заключением Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР», - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Все экземпляры собраны на дне южной оконечности Байкала зимой этого года. Они предназначены для отправки авиапочтой коллекционеру крабов из Гонконга для научных работ.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале февраля из Бурятии отправили партию из 10 бабочек, отловленных в горах Восточного Саяна. Их получил частный коллекционер, живущий в Великобритании. 

Россельхознадзор Байкал

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