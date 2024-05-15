Перед этим партию проверили специалисты
6 мая в Улан-Удэ специалисты провели визуальный осмотр партии зоологической коллекции ракообразных (лат. Crustacea, Amphipoda) в количестве 23 экземпляров на выявление морфологических признаков, сходных с карантинными организмами.
- В ходе осмотра установлено, что партия оказалась свободной от вредителей и пригодна для экспорта за границу, что подтверждено заключением Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР», - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Все экземпляры собраны на дне южной оконечности Байкала зимой этого года. Они предназначены для отправки авиапочтой коллекционеру крабов из Гонконга для научных работ.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале февраля из Бурятии отправили партию из 10 бабочек, отловленных в горах Восточного Саяна. Их получил частный коллекционер, живущий в Великобритании.
Собранных на Байкале рачков отправили коллекционеру из Гонконга
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