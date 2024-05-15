Путин назначил Алексея Чекункова министром по развитию Дальнего Востока и Арктики

Будет работать «изо всех сил»

Алексей Чекунков 14 мая сперва выступил перед депутатами Госдумы на заседании по вопросу утверждения кандидатур на должности министров нового состава правительства России. Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития.

Чекунков отметил, что главный вызов в развитии Дальнего Востока и Арктики - это сохранение населения в условиях, когда по объективным меркам жизни - климат, инфраструктура, цены, - они уступают центральной России.

Для привлечения новых предприятий на Дальнем Востоке и в Арктике созданы льготные условия для бизнеса, одно окно для инвесторов, упрощены административные процедуры, оказывается поддержка в создании инфраструктуры.

Для повышения качества жизни людей запущена льготная ипотека, предоставляются бесплатные участки земли, установлены льготные тарифы на авиаперелеты. Построены почти 2 тысячи новых социальных объектов по Единой президентской субсидии. Реализуются новые социально значимые программы: Дальневосточный квартал, Арендное жилье, мастер-планы городов. Вступил в силу закон о северном завозе.

Минвосток приводит десять ключевых приоритетов до 2030 года:

- создание почти 1000 новых объектов, предусмотренных 38 мастер-планами дальневосточных и арктических городов (включая Улан-Удэ и Северобайкальск – ред.);

- развитие транспортных коридоров: Северный морской путь (бюджетный эффект от реализации лана развития СМП составит 20 трлн руб. до 2035 года), Восточного полигона РЖД (включая модернизацию БАМа и Транссиба на территории Бурятии - ред.);

-обеспечение экономики энергией: строительство новой генерации, чтобы перекрыть дефицит мощности на Дальнем Востоке 1900 мегаватт до 2030 года (включая достройку улан-удэнской ТЭЦ-2 - ред.);

- укрепление лидерства России в арктической науке и технологиях освоения Севера;

- стимулирование туризма, увеличение турпотока в три раза;

- привлечение не менее 10,5 трлн рублей накопленным итогом до 2030 г.;

- цифровизация управления регионами;

- наращивание торговли и инвестиций с Китаем, Индией и другими государствами АТР, в том числе через международные территории опережающего развития;

- обеспечение экономики кадрами;

- поддержка Специальной военной операции.

Госдума утвердила кандидатуру Алексея Чекункова на должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. За проголосовало 428 депутатов.

«Благодарю депутатов Государственной думы за поддержку моей кандидатуры, - написал Чекунков в своём телеграм-канале. - А также «того, который не стрелял» (один воздержался). Будем работать изо всех сил».