Депутаты Госдумы от Бурятии оказались бесполезными













Эксперты составили очередной, 21-й интегральный рейтинг депутатов Государственной Думы РФ. Политологи оценили коэффициент полезности каждого народного избранника. На первых строчках благодаря гипермедийности оказались парламентарии, метившие на пост главы государства. Это Николай Харитонов и Владислав Даванков.Поднялись в рейтинге и другие депутаты, так или иначе задействованные в президентской избирательной кампании и занимавшиеся внесением и продвижением законопроектов, касающихся участников СВО и родственников бойцов. Позиции многих усилились благодаря комментариям о специальной военной операции.Полезность депутатов основана на четырёх индексах – народного голосования (то есть возможности того или много народного избранника мобилизовать сторонников), активности в Госдуме (законотворческая активность), медийности (количество упоминаний в СМИ и инфополе) и экспертном индексе работы в регионе (оценка работы парламентария на конкретной территории экспертами).Интересы Бурятии в Госдуме представляют двое единороссов – одномандатник Вячеслав Дамдинцурунов и списочник Николай Будуев, а также коммунист Вячеслав Мархаев.Мархаев оказался на 262 месте (в декабре было 278-ое), Будуев – на 276-ом (272), а Дамдинцурунов – на 321-ом из 442-х. Последний, кстати, совершил заметный рывок, потому что зимой он вообще занимал в списке 416-ую строчку.Авторы рейтинга отмечают, что он промежуточный в длинной весенней сессии. «У депутатов есть время до июля подтянуть показатели и провести работу над ошибками», – говорится в исследовании.