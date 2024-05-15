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Депутаты Госдумы от Бурятии оказались бесполезными

Депутаты Госдумы от Бурятии оказались бесполезными
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Правда, один из них совершил заметный прорыв

Эксперты составили очередной, 21-й интегральный рейтинг депутатов Государственной Думы РФ. Политологи оценили коэффициент полезности каждого народного избранника. На первых строчках благодаря гипермедийности оказались парламентарии, метившие на пост главы государства. Это Николай Харитонов и Владислав Даванков.

Поднялись в рейтинге и другие депутаты, так или иначе задействованные в президентской избирательной кампании и занимавшиеся внесением и продвижением законопроектов, касающихся участников СВО и родственников бойцов. Позиции многих усилились благодаря комментариям о специальной военной операции.

Полезность депутатов основана на четырёх индексах – народного голосования (то есть возможности того или много народного избранника мобилизовать сторонников), активности в Госдуме (законотворческая активность), медийности (количество упоминаний в СМИ и инфополе) и экспертном индексе работы в регионе (оценка работы парламентария на конкретной территории экспертами).

Интересы Бурятии в Госдуме представляют двое единороссов – одномандатник Вячеслав Дамдинцурунов и списочник Николай Будуев, а также коммунист Вячеслав Мархаев.

Мархаев оказался на 262 месте (в декабре было 278-ое), Будуев – на 276-ом  (272), а Дамдинцурунов – на 321-ом из 442-х. Последний, кстати, совершил заметный рывок, потому что зимой он вообще занимал в списке 416-ую строчку.

Авторы рейтинга отмечают, что он промежуточный в длинной весенней сессии. «У депутатов есть время до июля подтянуть показатели и провести работу над ошибками», – говорится в исследовании.


 
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