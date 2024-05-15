В Бурятии назвали самых востребованных специалистов

Более 35% всех апрельских вакансий на сайте hh.ru в Бурятии пришлось на рабочий персонал. Также в топе-5 по востребованности у работодателей – представители отраслей «Транспорт, логистика, перевозки» (22% от всех предложений), «Продажи и обслуживание клиентов» (20%), «Строительство и недвижимость» (20%) и «Производство и сервисное обслуживание» (19%).



- В целом по России вакансий в апреле стало больше на 5%, то есть Бурятия несколько опережает общие для страны тренды, – отмечают в HeadHunter.



Представители российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter изучили ситуацию на рынке труда в Бурятии в апреле. Как выяснилось, за месяц – с марта – спрос на персонал в местных компаниях и организациях увеличился на 9%.Сильнее всего (на 69%) он вырос на экспертов по безопасности. Далее идут специалисты из области «Сельское хозяйство» (+30%), «Спортивные клубы, фитнес и салоны красоты» (+25%), «Добыча сырья» (+19%), а также «Производство и сервисное обслуживание» (+19%).В сфере «Продажи и обслуживание клиентов» динамика оказалась практически нулевой. Ощутимее всего упал спрос на менеджеров высшего и среднего звена (-12%), страховщиков (-17%) и юристов (-17%).