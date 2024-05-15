За сутки она прибавилась на 8 сантиметров
Селенга в столице республики по-прежнему поднимается. По данным Бурятского гидрометцентра, к утру 15 мая она прибавилась на 8 сантиметров – до 65-ти (от нулевой отметки гидропоста), а вот Уда опустилась на 1 см, до 117-ти.
Уровень воды в Байкале составляет 456,30 метра по тихоокеанской системе высот. За последние сутки он никак не изменился.
В Улан-Удэ продолжает повышаться Селенга
Общество, Фото:
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