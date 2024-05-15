Жители Бурятии жгут сухую траву, несмотря на запрет

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Люди халатно относятся к особому противопожарному режиму



С начала года в Бурятии пожарные потушили более 430 возгораний сухой травы. Площадь, пройденная огнём, составила более 2000 гектаров.



Только за минувшие сутки пожарные трижды реагировали на неконтролируемые палы сухой растительности.



В ГУ МЧС России по Бурятии напоминают, что на всей территории республики действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение открытого огня.



Сотрудники государственного пожарного надзора и работники Государственной противопожарной службы субъекта проводят профилактические рейды.



- В ходе проведённой работы сотрудниками МЧС начала пожароопасного сезона установлены 23 лица, виновных в возникновении неконтролируемых палов сухой растительности, 12 гражданам уже привлечены к административной ответственности, в отношении 7 граждан проводится проверка. В остальных 4 случаях нарушители не достигли возраста административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ведомства.



При нарушении требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима статьёй 20.4 КоАП РФ налагается административный штраф на граждан в размере от 10 000 до 20 000 рублей; на должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 60 000 до 80 000 рублей; на юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей.



Если в результате лесного пожара, возникшего по вине человека, произошло уничтожение или повреждение лесных насаждений, виновник пожара может быть привлечён к уголовной ответственности.



