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Жители Бурятии жгут сухую траву, несмотря на запрет

Жители Бурятии жгут сухую траву, несмотря на запрет
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Люди халатно относятся к особому противопожарному режиму

С начала года в Бурятии пожарные потушили более 430 возгораний сухой травы. Площадь, пройденная огнём, составила более 2000 гектаров.

Только за минувшие сутки пожарные трижды реагировали на неконтролируемые палы сухой растительности.

В ГУ МЧС России по Бурятии напоминают, что на всей территории республики действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение открытого огня.

Сотрудники государственного пожарного надзора и работники Государственной противопожарной службы субъекта проводят профилактические рейды.

- В ходе проведённой работы сотрудниками МЧС начала пожароопасного сезона установлены 23 лица, виновных в возникновении неконтролируемых палов сухой растительности, 12 гражданам уже привлечены к административной ответственности, в отношении 7 граждан проводится проверка. В остальных 4 случаях нарушители не достигли возраста административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ведомства.

При нарушении требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима статьёй 20.4 КоАП РФ налагается административный штраф на граждан в размере от 10 000 до 20 000 рублей; на должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 60 000 до 80 000 рублей; на юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей.

Если в результате лесного пожара, возникшего по вине человека, произошло уничтожение или повреждение лесных насаждений, виновник пожара может быть привлечён к уголовной ответственности.

пожар

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