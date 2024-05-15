Названы результаты совместного конкурса с министерством образования и науки Монголии
Подведены итоги первого совместного российско-монгольского конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами». По итогам экспертизы поддержано 17 научных проектов.
Экспертиза проектов проводилась независимо, как с российской, так и с монгольской стороны. Победителями стали научные коллективы, получившие положительную оценку экспертов обеих стран.
Размер одного гранта со стороны Российского научного фонда составит от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно, а поддержанные научные проекты планируются к реализации в 2024–2026 годах.
От Бурятии победителями конкурса стали проекты:
- «Наледи в трансграничном бассейне р. Селенга: роль в природных ландшафтах и социально-экономические угрозы для хозяйственных систем в условиях меняющегося климата» Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук;
- «Традиционный буддизм, постсекулярность и современные общественно-политические процессы в России и Монголии» Бурятского государственного университета;
- «От Чайного пути к Монгольскому коридору «Нового Шёлкового пути»: исторические проекции и современные взаимодействия России, Монголии и Китая» института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук.
Также победителями с российской стороны были выбраны проекты научных учреждений Иркутской области, Калмыкии, Тувы и других регионов.
Проекты Бурятии выиграли международный научный конкурс
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