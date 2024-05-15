В Бурятии стали меньше рожать и реже жениться

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Зато с начала года развестись успели уже более 900 пар



В Бурятстате рассказали, как в январе-феврале в республике обстояла ситуация с рождаемостью и смертностью. За это время из жизни ушли 2129 человек, а на свет появилось 1511. Это, соответственно, на 201 больше и на 97 меньше, чем за аналогичный период 2023-го.



Естественная убыль населения составила 618 человек (годом ранее – 320). Наибольшая при этом наблюдалась в Северо-Байкальском, Кабанском, Бичурском, Еравнинском и Муйском районах. Естественный прирост отмечался в Окинском и Иволгинском.



Всего за два месяца в Бурятии умерло три ребёнка в возрасте до года.



- Коэффициент младенческой смертности достиг 1,8 новорождённых на 1000 родившихся живыми и уменьшился на 18,2 % по сравнению с январём – февралём 2023-го,– отметили в Бурятстате.



Женились в республике реже, чем разводились – 629 пар зарегистрировали брак, а 906 его расторгли. К 1 января 2024-го в Бурятии насчитывалось 971 900 тысяч жителей – население в РБ опять не дотянуло до миллиона.





