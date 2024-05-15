В пригороде Улан-Удэ дом едва не сгорел из-за натяжного потолка









В селе Поселье из-за возгорания натяжного потолка едва не сгорел частный жилой дом.- Светильник закоротило - пламя перекинулось на потолок. Семья с тремя детьми успела выбежать на улицу, - сообщило МЧС России.Возгорание на шести квадратных метрах оперативно потушили прибывшие восемь пожарных с помощью трёх единиц техники.В МЧС поясняют, что натяжной потолок плавится и провисает от открытого огня и высокой температуры. Поэтому обязательно нужно уточнять класс пожарной безопасности натяжного полотна, его монтаж доверять специалистам, а затем следить за состоянием проводки.