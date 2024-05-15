Перспективы газопровода «Силы Сибири-2» и газификации Бурятии становятся всё туманнее

Строительство обсудят во время визита Путина в КНР



16 мая президент России начнёт свой первый зарубежный визит после переизбрания и вступления в должность. Владимир Путин прилетит в Китай. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в марте 2023 года приехал первым делом в Россию после своих перевыборов на Всекитайском собрании народных представителей.

В соответствии с протоколом президент Путин посетит два города - Пекин и Харбин. В столице Китая у него предусмотрена очень насыщенная программа: сразу после церемонии официальной встречи пройдут переговоры в узком и расширенном составе, а затем президент России встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Приоритетом в этой части переговоров будет торгово-экономическое взаимодействие, сообщили в Кремле. Участие в них примут главы пяти межправительственных комиссий с российской стороны - Дмитрий Чернышенко, Денис Мантуров, Александр Новак, Юрий Трутнев и Татьяна Голикова, а также Сергей Лавров. В 2023-м товарооборот двух стран увеличился на 23,1 процента, до 227,8 миллиарда долларов. Подавляющее число расчетов между Россией и Китаем ведется в рублях и юанях. Локомотивом двусторонней кооперации выступает энергетика. В 2023 году были вновь побиты рекорды поставок в Китай нефти, сжиженного природного газа и угля.

На встречах в КНР будет, конечно же, будет обсуждаться проект газопровода «Сила Сибири-2» (50 млрд кубометров газа в год). Он должен прийти на север Китая через Иркутскую область, Бурятию и Монголию (на территории этой страны проект носит название «Союз-Восток»). Ответвления от магистральной трубы должны пойти в Бурятию и Забайкальский край.

Конкурентом «Силе Сибири-2» часто называют четвёртую ветку газопровода из Туркмении «Центральная Азия – Китай» (ЦАК). Но потребление газа в КНР растёт. Оно достигнет 500 млрд кубометров в год через 6 лет (в 2023 году - 394 млрд). Страна заинтересована в обоих проектах. Естественно, будет выставлять свои условия, чтобы получать газ на выгодных условиях.

Представители Китая хотят объединить в «Силе Сибири-2» не только транспортировку природного газа, но и участвовать в добыче, переработке и распределении голубого топлива. Такой подход требует дополнительных переговоров. Об этом рассказал 14 мая в эфире «Вести ФМ» востоковед Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ.

Проблема в Монголии

Но с реализацией проекта газопровода возникли проблемы. Как ни странно, из-за позиции многолетнего союзника России.

- Монголия пока упорно молчит по поводу «Силы Сибири-2», - объяснил Маслов. - Ничего плохого для Монголии нет. По её территории будет идти труба. Она сама сможет отбирать газ. Я думаю, что здесь есть интересы США и Канады.

«Байкал-Daily» неоднократно писал, что Запад и его СМИ делают всё, чтобы помешать строительству новой ветки газопровода из России в Китай.

Именно поэтому, по словам Маслова, пока Монголия ничего не говорит относительно перспектив маршрута газопровода «Силы Сибири-2» через её территорию. Однако в сентябре 2023 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Владимир Путин заявлял, что маршрут поставок газа согласован.

По словам Алексея Маслова, сейчас обсуждается другой путь прокладки газопровода по западным районам Китая.

«Уже можно говорить о проекте «Силы Сибири-3». Переговоры идут, пока не буду комментировать», - сказал учёный.

Если газ пойдёт в Китай по этому маршруту (скорее через Казахстан), то о газификации Бурятии и Забайкальского края магистральным топливом можно будет забыть на долгие десятилетия.

Обещание Путина

Президент Росии в марте 2023 года, находясь в Улан-Удэ, поставил задачу газифицировать оба региона в течение десяти лет.

При этом 17 октября 2023 года президент России в Пекине встретился с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. На встрече он выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири-2» будет двигаться хорошем темпе.

«У нас есть значимые проекты, многоплановые, в том числе совместно с Китайской Народной Республикой. Имею в виду, например, строительство газопроводной системы через Монголию в Китай. Все согласны с этим проектом, все стороны хотят участвовать, хотят работать. Дело в реализации, думаю, мы будем двигаться хорошими темпами», - цитировали слова Путина информагенства.

В конце декабря 2023 года вице-премьер правительства России Александр Новак сообщал, что проходит окончательное согласование экономических и коммерческих условий по реализации проекта «Сила Сибири-2» между «Газпромом» и китайской CNPC. Также ведутся проектно-изыскательские работы по прокладке участка газопровода по территории Монголии.

31 января 2024 года в интервью телеканалу «Россия 24» Новак заявил, что «Газпром» и CNPC согласовывают коммерческие условия строительства «Силы Сибири-2», включая цену поставок газа,

- С китайскими партнёрами достигнуты принципиальные договорённости о том, что проект будет реализован. Сейчас идут окончательные согласования экономических условий, коммерческих условий реализации проекта между компанией «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой компанией (цитата по РИА Новости).

Переговоры по заключению контракта на поставку газа в КНР по «Силе Сибири-2» он тогда назвал активными.

С тех пор новой информации не было. Возможно, ясность появится после государственного визита в президента России в КНР, высказался 14 мая в эфире «Вести ФМ» востоковед Алексей Маслов.

Однако новая ветка газопровода из Туркмении в Китай, вероятно, будет запущена раньше «Силы Сибири-2». Об этом заявил тоже 14 мая «Российской газете» руководитель энергетических проектов компании «Имплемента» Иван Тимонин.