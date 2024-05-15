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Экс-глава Иволгинского района Бурятии не смог обжаловать приговор

Экс-глава Иволгинского района Бурятии не смог обжаловать приговор
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В апелляционной жалобе осуждённый и его защитники просили отменить приговор и вынести оправдательный приговор.

Бывший глава Иволгинского района Виктор Очиров не смог обжаловать приговор. На сайте Верховного суда Бурятии говорится, что участники процесса подали апелляционные жалобы и представление. В жалобе осуждённый и его защитники просили отменить приговор, вынести оправдательный приговор.

- По итогам рассмотрения уголовного дела 14 мая 2024 года судом апелляционной инстанции приговор суда в части квалификации действий осуждённого и назначенного наказания оставлен без изменения, - говорится в сообщении.

Приговор суда вступил в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2024 года суд приговорил бывшего главу Иволгинского района Виктора Очирова к семи годам лишения свободы за получение взяток.

Кроме того, Очирову назначен штраф в два миллиона рублей, и он лишён права заниматься определённые должности на государственной и муниципальной службе на пять лет.
взятка главы районов

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