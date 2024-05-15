В апелляционной жалобе осуждённый и его защитники просили отменить приговор и вынести оправдательный приговор.
Бывший глава Иволгинского района Виктор Очиров не смог обжаловать приговор. На сайте Верховного суда Бурятии говорится, что участники процесса подали апелляционные жалобы и представление. В жалобе осуждённый и его защитники просили отменить приговор, вынести оправдательный приговор.
- По итогам рассмотрения уголовного дела 14 мая 2024 года судом апелляционной инстанции приговор суда в части квалификации действий осуждённого и назначенного наказания оставлен без изменения, - говорится в сообщении.
Приговор суда вступил в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2024 года суд приговорил бывшего главу Иволгинского района Виктора Очирова к семи годам лишения свободы за получение взяток.
Кроме того, Очирову назначен штраф в два миллиона рублей, и он лишён права заниматься определённые должности на государственной и муниципальной службе на пять лет.
Экс-глава Иволгинского района Бурятии не смог обжаловать приговор
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В апелляционной жалобе осуждённый и его защитники просили отменить приговор и вынести оправдательный приговор.
Проверку провела прокуратура
И встретился с кабмином
Будет работать «изо всех сил»
Власть, 14.05.2024
И рассказал о совместных планах
Власть, 14.05.2024
Он продолжит отвечать за Дальний Восток
По её словам, она останется в регионе
Работы по грейдированию и укладке фрезерата ведутся на ул. Ялтинская
В воскресенье, 12 мая, в результате террористической атаки вооружённых сил Украины погибли люди, проживавшие в многоэтажном доме на Харьковской горе города Белгород
Шойгу переходит в Совбез
Его среди кандидатов не оказалось
В правительство рекомендованы ещё три главы регионов
11 мая премьер-министр Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ
«Байкал-Daily» ознакомился со списком
Власть, 11.05.2024
«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг