В Бурятии «расцвёл» танцевальный «Багульник»

Завершился конкурс народного танца



14 мая в Улан-Удэ прошёл гала-концерт первого республиканского конкурса народного танца «Расцвет багульника» имени Тамары Полозовой. Перед гала-концертом прошёл круглый стол с руководителями коллективов и членами жюри с обсуждением результатом конкурса. В холле театра была организована фотовыставка, посвящённая Тамаре Полозовой и её творческому пути.



В программе гала-концерта приняли участие хореографические ансамбли: «hолонго» (с.Кижинга, Кижингинский район), «Драйв» (с. Ильинка, Прибайкальский район), «Реверанс» (с. Нижний Саянтуй, Тарбагатайский район), «Конфетти» (с. Нестерово, Прибайкальский район), «Экспромт» (п. Саган-Нур, Мухоршибирский район), хореографический ансамбль «Чудо» (Селенгинский район), «Улзы», (у. Санага Закаменский район), «Саяны» (с. Кырен Тункинский район), студия танца «Амаль», (п. Селенгинск Кабанский район), Любительский театр танца «Империя» (п. Заиграево Заиграевский район), «Дансинг стар» (пгт. Онохой, Заиграевский район), а также коллективы из Улан-Удэ: «Время вперёд», «Веснушки», «Звонкие колокольчики», «Багульник», «Аюлэй», «Феникс» и «Искорки», корпорация танца «Хатарыш», «Жемчужина Бурятии», Школа танца «Маsкарад», ансамбль восточного танца «Лотос», студенты III и I курсов кафедры хореографического искусства ВСГИК.



Гран при и денежный приз в размере 50 000 рублей получил народный ансамбль танца «Багульник».



Кроме этого, дипломы лауреата и денежные призы в размере 25 000 рублей выиграли:

- «Возрастная категория - 7-9 лет» - корпорация танца «Хатарыш», частная студия, оздоровительный комплекс «Сатори», г. Улан-Удэ;

- «Возрастная категория - 10-13 лет» - школа танца «Маsкарад», образцовый хореографический коллектив ГДДЮТ г. Улан-Удэ, СОШ №57 им. А. Цыденжапова г. Улан-Удэ;

- «Возрастная категория - 14-16 лет» - народный ансамбль восточного танца «Лотос» республиканского центра народного творчества;

- «Возрастная категория - старше 25 лет» - народный ансамбль песни и танца «Саяны» районного культурно-досугового центра, Тункинский район;

- «Возрастная категория – смешанная» - образцовый хореографический ансамбль «Веснушки», городского дворца детского (юношеского) творчества г. Улан-Удэ.



Также ученицы Тамары Полозовой, ветераны коллектива «Багульник» учредили специальный приз, обладателем которого стал хореографический ансамбль «Чудо» из Селенгинского района.



Все результаты конкурса можно посмотреть на сайте РЦНТ, сообщает пресс-служба центра.



