15 мая

14 мая

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В Закаменске ремонтируют дороги

В Закаменске ремонтируют дороги
Общество,  Фото:администрация Закаменска
Всего в райцентре Бурятии отремонтируют в этом году 4 участка

На четырёх улицах Закаменска стартовали ремонтные работы. Их проводят на ул. Седлецкого – ул. Партизанская, ул. Холтонская, ул. Горького и ул. Спортивная.

Вместо гравийной дороги появится двухполосная асфальтированная трасса. Общая протяжённость ремонта составит 3131,2 метра.

На сегодня подрядчиком проведены геодезические работы, демонтаж существующих дорожных знаков и установка временных, вскирковка асфальто-бетонного покрытия, устройство водопропускной трубы на пикете 2+40.

Срок окончания работ – до 15 ноября 2024 года, сообщили в администрации Закаменска.
Бурятия Закаменск дорожный ремонт

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