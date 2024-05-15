Всего в райцентре Бурятии отремонтируют в этом году 4 участка
На четырёх улицах Закаменска стартовали ремонтные работы. Их проводят на ул. Седлецкого – ул. Партизанская, ул. Холтонская, ул. Горького и ул. Спортивная.
Вместо гравийной дороги появится двухполосная асфальтированная трасса. Общая протяжённость ремонта составит 3131,2 метра.
На сегодня подрядчиком проведены геодезические работы, демонтаж существующих дорожных знаков и установка временных, вскирковка асфальто-бетонного покрытия, устройство водопропускной трубы на пикете 2+40.
Срок окончания работ – до 15 ноября 2024 года, сообщили в администрации Закаменска.
В Закаменске ремонтируют дороги
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