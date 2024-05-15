Житель Бурятии получил 10 лет за избиение приятеля до смерти

Мужчина должен выплатить 750 тысяч рублей потерпевшей в счёт возмещения морального вреда
8 мая Бичурский районный суд в составе судьи и коллегии присяжных рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, от рук которого погиб его приятеля. Подсудимый обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Установлено, что между пьяными обвиняемым и потерпевшим в ходе ссоры произошла драка, в результате которой один нанёс другому не менее двух ударов тупым твёрдым предметом по голове. Травмы оказались смертельными.
В ходе предварительного следствия обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием коллегии присяжных заседателей.
Вердиктом коллегии присяжных мужчина признан виновным. Приговором суда ему назначено 9 лет 6 месяцев лишения свободы, на основании ст. 70 УК РФ окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, в счёт возмещения морального вреда, причинённого преступлением, в пользу потерпевшей взыскана компенсация в размере 750 000 рублей.
Как сообщили в суде, приговор пока не вступил в законную силу.
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