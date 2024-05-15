15 мая

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В Агинском округе появился свой корвет «Алдар Цыденжапов»

В Агинском округе появился свой корвет «Алдар Цыденжапов»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации АБО
Макет корабля передан на хранение в национальный музей имени Цыбикова

14 мая на аллее Героев посёлка Агинское состоялась торжественная передача макета корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Агинскому национальному музею имени Цыбикова.

Церемония началась с вноса флагов России, Забайкальского края, Агинского Бурятского округа знаменной группой. К бюстам героев учащиеся Агинской школы №1, где учился Алдар Цыденжапов, его родители, почётные гости возложили цветы и почтили его память минутой молчания.

Макет изготовлен по заказу заместителя генерального прокурора Российской Федерации - главного военного прокурора Валерия Петрова. Передать макет корабля Агинскому округу поручили военному прокурору Восточного военного округа, генерал-майору юстиции Александру Рогачикову.

- Спасибо родителям, Агинскому округу за воспитание Героя. Рад выполнить поручение главного военного прокурора и передать макет боевого корабля на вечное хранение Агинскому национальному музею. Пусть эта памятная экспозиция напоминает о корабле имени вашего легендарного земляка, успешно выполняющего сегодня боевые задачи в составе Тихоокеанского флота, - сказал Александр Рогачиков.

Макет выполнен с многоцелевого сторожевого корабля проекта 20380, который пополнил Тихоокеанский флот в декабре 2020 года. Алдар Цыденжапов стал первым матросом – Героем России, именем которого назван боевой корабль российского флота.

- 14 мая 2024 года макет боевого корабля «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» занял своё почётное место в музее, - сообщили в пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский Бурятский округ музей корвет Алдар Цыденжапов

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