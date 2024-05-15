Макет корабля передан на хранение в национальный музей имени Цыбикова
14 мая на аллее Героев посёлка Агинское состоялась торжественная передача макета корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Агинскому национальному музею имени Цыбикова.
Церемония началась с вноса флагов России, Забайкальского края, Агинского Бурятского округа знаменной группой. К бюстам героев учащиеся Агинской школы №1, где учился Алдар Цыденжапов, его родители, почётные гости возложили цветы и почтили его память минутой молчания.
Макет изготовлен по заказу заместителя генерального прокурора Российской Федерации - главного военного прокурора Валерия Петрова. Передать макет корабля Агинскому округу поручили военному прокурору Восточного военного округа, генерал-майору юстиции Александру Рогачикову.
- Спасибо родителям, Агинскому округу за воспитание Героя. Рад выполнить поручение главного военного прокурора и передать макет боевого корабля на вечное хранение Агинскому национальному музею. Пусть эта памятная экспозиция напоминает о корабле имени вашего легендарного земляка, успешно выполняющего сегодня боевые задачи в составе Тихоокеанского флота, - сказал Александр Рогачиков.
Макет выполнен с многоцелевого сторожевого корабля проекта 20380, который пополнил Тихоокеанский флот в декабре 2020 года. Алдар Цыденжапов стал первым матросом – Героем России, именем которого назван боевой корабль российского флота.
- 14 мая 2024 года макет боевого корабля «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» занял своё почётное место в музее, - сообщили в пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском округе появился свой корвет «Алдар Цыденжапов»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ушуисты выиграли 67 медалей
Но снижение чисто номинальное
Ребёнок изобразил на нём несуществующий флаг
Специалисты работают в Тугнуйском заказнике
Его выбрали простые люди
Жителей призывают соблюдать меры безопасности
Есть шанс полетать на Як-42
На оживлённом участке перекроют переезд через трамвайные пути
За сутки она прибавилась на 8 сантиметров
На этот раз их будут отлавливать в сотых кварталах
Мониторинг позволяет обеспечивать безопасность в лесах
Горожане считают их очень опасными для здоровья
Сложная и пожароопасная ситуация сохраняется на острове с первой декады мая
А прямо на нём «красуется» сигнальная лента
Ни одно подрезанное дерево не упало из-за штормового ветра