В районе Бурятии начали возводить понтонный мост









В районной администрации заявили, что всё идёт согласно дорожной карте. «Никаких изменений в сроках сдачи не предвидится», – заявили власти. В целом на восстановление сооружения направят 392 миллиона. Его должны сдать к концу 2024-го.





В конце апреля джидинцы забили тревогу из-за ремонта постоянной переправы у сёл Зарубино и Дырестуй. Они поинтересовались в группе «Джида-инфо 24/7», почему работы приостановили и сдадут ли объект вовремя.В районной администрации заявили, что всё идёт согласно дорожной карте. «Никаких изменений в сроках сдачи не предвидится», – заявили власти. В целом на восстановление сооружения направят 392 миллиона. Его должны сдать к концу 2024-го.

Несколько лет назад в Джидинском районе Бурятии разрушился деревянный мост, связывавший село Зарубино с большой землёй. Он больше не пригоден для эксплуатации, особенно – во время весеннего паводка. Однако добраться туда можно по понтонному, который вот уже шесть лет – с 2018-го – наводят военные. Они уже приступили к работам.- Сейчас военные инженеры выполняют сброс понтонных звеньев и наведение переправы. Её длина составит более 100 метров, а для наращивания моста при подъёме уровня воды создадут запас понтонных звеньев, – сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.Заработает временный мост после 20 мая и будет функционировать до поздней осени.