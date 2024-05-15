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В районе Бурятии начали возводить понтонный мост

В районе Бурятии начали возводить понтонный мост
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Переправу свернут поздней осенью

Несколько лет назад в Джидинском районе Бурятии разрушился деревянный мост, связывавший село Зарубино с большой землёй. Он больше не пригоден для эксплуатации, особенно – во время весеннего паводка. Однако добраться туда можно по понтонному, который вот уже шесть лет – с 2018-го – наводят военные. Они уже приступили к работам.

- Сейчас военные инженеры выполняют сброс понтонных звеньев и наведение переправы. Её длина составит более 100 метров, а для наращивания моста при подъёме уровня воды создадут запас понтонных звеньев, – сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Заработает временный мост после 20 мая и будет функционировать до поздней осени. 

В конце апреля джидинцы забили тревогу из-за ремонта постоянной переправы у сёл Зарубино и Дырестуй. Они поинтересовались в группе «Джида-инфо 24/7», почему работы приостановили и сдадут ли объект вовремя.

В районной администрации заявили, что всё идёт согласно дорожной карте. «Никаких изменений в сроках сдачи не предвидится», – заявили власти. В целом на восстановление сооружения направят 392 миллиона. Его должны сдать к концу 2024-го.


мост военные

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