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В Бурятии отремонтировали переход через ж/д пути после представления прокуратуры

В Бурятии отремонтировали переход через ж/д пути после представления прокуратуры
Общество,  Фото:«Северобайкальск-инфо.24/7»
Переход через железнодорожные пути не соответствовал предъявляемым требованиям

В ходе проверки выяснилось, что пешеходный переход через железнодорожные пути на станции Северобайкальск не соответствовал предъявляемым требованиям. Часть платформы отсутствовала, имелись повреждения настила.

- В связи с этим Байкальский транспортный прокурор внёс представление владельцу объекта транспортной инфраструктуры. По результатам его рассмотрения на указанном пешеходном переходе произведён ремонт повреждённой платформы (настила), - сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.


транспортная прокуратура железная дорога

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