В Бурятии отремонтировали переход через ж/д пути после представления прокуратуры

Переход через железнодорожные пути не соответствовал предъявляемым требованиям



В ходе проверки выяснилось, что пешеходный переход через железнодорожные пути на станции Северобайкальск не соответствовал предъявляемым требованиям. Часть платформы отсутствовала, имелись повреждения настила.



- В связи с этим Байкальский транспортный прокурор внёс представление владельцу объекта транспортной инфраструктуры. По результатам его рассмотрения на указанном пешеходном переходе произведён ремонт повреждённой платформы (настила), - сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.





