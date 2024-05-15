В Бурятии местами кратковременные дожди

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Максимальная температура воздуха составит +27 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 мая по республике переменная облачность, утром и днём по южной половине местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный с переходом на западный 5-10, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Днём по-летнему тепло +22,+27, местами +13,+18.



В Улан-Удэ кратковременный дождь. Ветер восточный днём с переходом на западный 6-11 м/с. Днём +22,+24.

