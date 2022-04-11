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В Бурятии за сутки коронавирусом заразились 66 человек

В Бурятии за сутки коронавирусом заразились 66 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Число умерших за пандемию приближается к 3000

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии сохраняется примерно на одном уровне. За минувшие сутки выявлено 66 заразившихся.

Отметим, позавчера было 67 заболевших, а до этого 77, 78, 63, 61…

Общее число случаев официально зарегистрированных случаев заражений коронавирусом достигло 135 188. Из них 44% (59 748) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умерли за пандемию 2983 жителя Бурятии, заболевших коронавирусом.

Накануне скончались двое больных ковидом. О них известно, что это были пожилые люди (старше 65 лет). Отметим, по два летальных исхода за сутки фиксируют третий день подряд.

На утро 11 апреля в стационарах получает лечение 251 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано всего 12 человек.

53 пациента лежат в реанимации (+3 за сутки), из них 12 – на ИВЛ.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 476 человек. Это на 10 меньше, чем днём ранее.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ врачи спасли молодую маму, находившуюся семь месяцев на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). У неё было стопроцентное поражение лёгких. Шансы на выздоровление были минимальные, однако врачи выходили женщину, и теперь она наконец впервые увидит свою дочь, которой уже исполнилось восемь месяцев. 
коронавирус профилактика

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