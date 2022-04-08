В Улан-Удэ спасли молодую маму, находившуюся 7 месяцев на ИВЛ









В Улан-Удэ врачи спасли молодую маму, находившуюся семь месяцев на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Поразительную историю спасения рассказали в республиканской больнице имени Семашко.23 июля 2021 года, в разгар тяжелейшей третьей волны эпидемии коронавируса, 30-летняя Надежда поступила в ковидный госпиталь для беременных. Спустя неделю она родила девочку.К сожалению, заболевание матери протекало в тяжёлой форме – было зафиксировано полное, стопроцентное, поражение лёгких. Врачи приняли решение перевести девушку на искусственную вентиляцию лёгких. Исходя из практики, шансы на восстановление были минимальные.15 сентября девушку перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко как многопрофильный стационар третьего уровня. Состояние пациентки оставалось по-прежнему тяжёлым, функцию лёгких полностью выполнял аппарат ИВЛ.В отделении реанимации и интенсивной терапии № 1 с тяжелобольными пациентами работают постоянно, но как признаются врачи, подобный случай в их практике впервые.К лечению молодой мамы была привлечена большая команда специалистов больницы под кураторством минздрава республики: пульмонологи, реаниматологи, реабилитологи, психологи, нутрициологи и др. Кроме этого, проводились консультации, в том числе и очные, с кафедрой клинической аллергологии и пульмонологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования. Приезжали главный внештатный специалист-пульмонолог министерства здравоохранения Иркутской области Ирина Трофименко и кандидат медицинских наук Александр Иванов.В течение шести месяцев врачи добивались результатов. Постепенно снижали процент кислорода – до 80, до 60, 40. Работу с режимами аппарата ИВЛ проводила врач-реаниматолог Мария Дондокова. Наконец, в феврале девушка задышала самостоятельно, а 10 марта и вовсе отлучена от ИВЛ.После восстановления активного двигательного режима и стабилизации общего состояния, пациентку перевели из реанимации в отделение пульмонологии. Здесь ей предстояло дальнейшее лечение.- На протяжении всего времени велась кропотливая работа, шла постоянная коррекция лечения, кроме этого возникали и трудности с самой пациенткой – нам буквально приходилось заставлять её делать гимнастику, чтобы помочь восстановиться как можно быстрее, - рассказала лечащий врач-пульмонолог Надежда Гыргешкинова.Сама пациентка рассказала, что ждёт не дождётся встречи со своей дочери, которой уже восемь месяцев и которую так и не видела.- Я была обижена на весь мир, не верила, что выздоровею, не слушала и не выполняла рекомендации врачей. Я переживала за свою маму, за дочку, за старшего сына. Постоянно плакала. Только после того, как я почувствовала улучшение, ко мне вернулось желание жить. Хочу сказать всем, что ИВЛ – это не приговор! Я провела на аппарате 212 дней, 17 дней в медикаментозном сне, но благодаря врачам городского роддома и республиканской больницы, я уже в скором времени смогу взять на руки свою восьмимесячную малышку, которую ни разу не видела, - поделилась Надежда.Сегодня пациентку навестили министр здравоохранения Евгения Лудупова, главный врач республиканской больницы имени Семашко Игорь Шпак и главный врач городского роддома Александра Дамбаева.Министр держала под личным контролем лечение девушки с первого дня поступления и ежедневно получала отчёт о её состоянии.- Работа на выздоровление – это очень большой труд, поэтому большое вам спасибо, что вы своим примером показываете, что нужно не отчаиваться, доверять врачам и всегда следовать рекомендациям. Самое главное, чтобы вы поскорее вернулись к своей семье, к своему ребёнку и все в дальнейшем у вас сложилось только замечательно, - отметила Евгения Лудупова.Надежде предстоит пройти длительную реабилитацию и дальнейшее использование кислородного концентратора, однако уже в ближайшее время девушка сможет отправиться домой к своей семье.