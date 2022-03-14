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COVID-19 в Бурятии продолжает идти на спад

COVID-19 в Бурятии продолжает идти на спад
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
При этом коронавирус по-прежнему уносит жизни больных ежедневно

В Бурятии продолжается снижение заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки ковид выявили у 315 человек.

Отметим, позавчера было 336 новых заражённых, до этого – 338, 339, 341, 512, 631, 673, 703. Резкое падение заболеваемости налицо. К слову, весной 2021 года в республике фиксировали минимальные значения суточного прироста – менее 30 заболевших за сутки. Когда республика вернётся к таким показателям, пока неизвестно.

Общее число случаев заражений коронавирусом в Бурятии достигло 131 429. Из них 45% (58 470) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время коронавирус унёс жизни 2922 жителей Бурятии.

Накануне скончались четверо больных ковидом. В оперштабе отмечают, что все четверо были старше 65 лет. Отметим, позавчера было три летальных исхода, за день до этого – шесть.

На утро 14 марта в стационарах лечатся 626 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 24 пациента.

В отделениях реанимации находятся 73 пациента (на семь меньше, чем днём ранее). На ИВЛ – 20 человек.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2881 человек.

На прошлой неделе главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев напомнил, что высокие риски инфицирования всё ещё сохраняются. «Снижение заболеваемости ещё не означает победу над вирусом. Поэтому сейчас я прошу всех ни в коем случае не расслабляться», - призывал он.


коронавирус профилактика

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