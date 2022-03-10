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Главный санврач Бурятии напомнил, что ковид ещё не побеждён

Главный санврач Бурятии напомнил, что ковид ещё не побеждён
Общество,  Фото:управление Роспотребнадзора
Жителей Бурятии призывают не расслабляться из-за идущего на спад COVID-19

В Бурятии продолжается снижение заболеваемости COVID-19. За последние сутки зарегистрирован 341 новый случай (в то время как совсем недавно суточный прирост был более 600 и 700).

При этом всё ещё сохраняются высокие риски инфицирования, напомнили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

- Да, у нас в республике уровень заболеваемости COVID-19 продолжает снижаться. На прошлой неделе темп снижения заболеваемости составил 22% по сравнению с предыдущей неделей, - отмечает главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев. - Но снижение заболеваемости ещё не означает победу над вирусом. Поэтому сейчас я прошу всех ни в коем случае не расслабляться, ведь показатели заболеваемости всё ещё остаются высокими – сегодня у нас более 700 человек находятся на стационарном лечении, а на амбулаторном – более 3500 человек. Да, у нас сняты почти все ограничительные меры, но вместе с тем хочу отметить, что сейчас необходимо обязательно носить защитные маски в закрытых помещениях, чаще мыть руки и проводить усиленную дезинфекцию в организациях и учреждениях. Но самое главное – необходимо вакцинироваться.

На сегодняшний день в республике привито против коронавирусной инфекции 68,9% от взрослого населения, полностью завершили курс вакцинации 65,2% от взрослого населения. Прививочная кампания продолжается.


Роспотребнадзор коронавирус

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