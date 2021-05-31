Бурятский митрополит призвал читать молитвы против COVID-19

Специальную молитву будут читать на каждой божественной литургии
Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф поручил во всех монастырях и приходах усилить меры по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий. Связано это с ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19. Также в храмах будут читать специальную молитву об избавлении от коронавируса.
- Владыка митрополит призвал на каждой божественной литургии неопустительно читать специальную молитву во время распространения эпидемии, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В старое время одной из самых чтимых святынь Бурятии и Забайкалья была чудотворная икона Божией Матери «Споручница грешных».
- Наши благочестивые предки с особой верой и усердием молились перед образом Споручницы, Помощницы грешных, о здравии, о семейном благополучии, об избавлении от засухи, о сохранении скота. И по молитвам Божией Матери всегда получали исцеления от болезней, сибирская земля плодоносила, эпидемии и моры обходили стороной людей и домашний скот. Сегодня, когда новая коварная болезнь вновь набирает силу, наше православное духовенство, монашествующие, благочестивые прихожане, верные чада Святой Матери Церкви, призываются к ежедневной усердной молитве Божией Матери перед Её чудотворным образом «Споручница грешных», - добавили в епархии.
Во всех храмах после окончания каждой божественной литургии благословляется пропевать тропарь иконе Божией Матери «Споручница грешных» и прочитывать молитву перед образом Пресвятой Богородицы.
- 10 июня, в канун дня празднования иконе Божией Матери «Споручница грешных», в храмах Улан-Удэнской и Бурятской епархии благословляется совершить всенощное бдение Божией Матери перед этим чудотворным образом, - заключили в епархии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», на днях в связи с третьей волной коронавируса в Бурятии глава Буддийской традиционной Санхи России Дамба Аюшеев приказал провести специальные молебны о прекращении распространения COVID-19.
В октябре, во время второй волны коронавируса, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф объехал улицы Улан-Удэ с иконой. Он также молился об избавлении от коронавируса.
Бурятский митрополит призвал читать молитвы против COVID-19
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