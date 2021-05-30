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Ламы Бурятии помолятся о прекращении третьей волны коронавируса

Ламы Бурятии помолятся о прекращении третьей волны коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Приказ об антиковидном молебне отдал глава буддистов России

29 мая Пандито Хамбо Лама, глава Буддийской традиционной Санхи России Дамба Аюшеев приказал провести специальные хуралы (буддийские молебны) о прекращении распространения коронавируса. Приказ опубликовали представители Иволгинского дацана.

«В связи с напряжённой эпидобстановкой по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Бурятии приказываю провести в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России хуралы, способствующие прекращению распространения новой волны заболевания», - говорится в документе Хамбо Ламы.

Так, в воскресенье, 30 мая, в Согчен дугане Иволгинского дацана проходит хурал «Заhaлай найман ном» - «Восемь исправляющих книг». Он направлен на подавление распространения заболеваемости COVID-19.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 21 мая глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о начале третьей волны коронавируса. Заболеваемость резко пошла в гору после длительных майских выходных.

По данным на сегодня, общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 38 498. Третий день подряд в республике выявляют более 80 заражённых.

Ламы и раньше проводили антиковидные молебны в Бурятии. Аналогичный приказ Хамбо Лама отдавал в октябре 2020-го, на фоне второй волны коронавируса. Летом прошлого года возле самой большой буддийской ступы России «Джарун Хашор», которая находится в Кижингинском районе, ламы просили «помочь всем живым существам земли побороть коронавирусную инфекцию».

Аналогичные молебны не раз проводили в Бурятии также шаманы. А в октябре улицы Улан-Удэ с иконой объехал митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. Он также молился об избавлении от коронавируса.

коронавирус буддизм
 
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