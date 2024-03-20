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В Бурятии в ДТП пострадал водитель мопеда

В Бурятии в ДТП пострадал водитель мопеда
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У мужчины нет водительских прав

О ДТП с пострадавшим, которое произошло накануне, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Днём 19 марта 45-летний мужчина ехал на мопеде «Рейсер» по асфальтированной дороге к ГРЭС. В какой-то момент он не справился с рулевым управлением, и мопед опрокинулся.

Мужчину с травмами госпитализировали в больницу.

В Госавтоинспекции уточнили, что у пострадавших нет водительских прав.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне на Саянах в Ула-Удэ произошло крупное ДТП, виновником которого стал водитель грузовика. Пострадали пять человек, в том числе трое детей.

ДТП мопед

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