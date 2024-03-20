У мужчины нет водительских прав
О ДТП с пострадавшим, которое произошло накануне, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Днём 19 марта 45-летний мужчина ехал на мопеде «Рейсер» по асфальтированной дороге к ГРЭС. В какой-то момент он не справился с рулевым управлением, и мопед опрокинулся.
Мужчину с травмами госпитализировали в больницу.
В Госавтоинспекции уточнили, что у пострадавших нет водительских прав.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне на Саянах в Ула-Удэ произошло крупное ДТП, виновником которого стал водитель грузовика. Пострадали пять человек, в том числе трое детей.
В Бурятии в ДТП пострадал водитель мопеда
Происшествия, Фото:
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