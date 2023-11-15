Улан-удэнец отсудил более 300 тысяч за разбитую в тройном ДТП машину

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Полиса ОСАГО у виновницы аварии не было



Судебные приставы помогли улан-удэнцу взыскать с виновницы ДТП материальный ущерб за разбитый автомобиль.



42-летняя водитель «Ниссан Блюберд», не уступив дорогу транспортному средству, имеющему преимущественное право проезда перекрёстка, столкнулась с автомобилем «Тойота Королла». От удара «Тойота» въехала в грузовик КамАЗ.



По оценке экспертов, стоимость восстановительного ремонта автомобиля мужчина составила 312 тысяч рублей. Из-за отсутствия полиса ОСАГО у виновницы ДТП водителю «Тойоты Королла» пришлось отстаивать свои интересы в суде. Когда же суд вынес решение в его пользу, женщина добровольно платить не захотела.



- Установленные сроки для добровольного исполнения решения суда должница проигнорировала, поэтому судебный пристав-исполнитель временно ограничил ей выезд из России и наложил арест на банковские счета. Меры принудительного исполнения дали результат. Вся сумма долга была взыскана, денежные средства перечислены пострадавшему, - сообщили в УФССП России по Бурятии.

