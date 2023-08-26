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Улан-удэнец пережил клиническую смерть после покушения на убийство

Улан-удэнец пережил клиническую смерть после покушения на убийство
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мужчину едва не убила сожительница

33-летняя жительница Улан-Удэ признан виновной в покушении на убийство.

- Следствием и судом установлено, что 8 февраля в вечернее время женщина с сожителем распивали спиртные напитки у себя в квартире на улице Ключевская. Позднее на фоне алкогольного опьянения между ними произошла семейная ссора, в ходе которой женщина взяла нож и нанесла им один удар в грудь сожителя, причинив ему повреждения, сопровождавшиеся комой, клинической смертью и другими опасными для жизни последствиями, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Смерть потерпевшего не наступила благодаря своевременной госпитализации и оказанной врачебной помощи.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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