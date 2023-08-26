Улан-удэнец пережил клиническую смерть после покушения на убийство

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мужчину едва не убила сожительница



33-летняя жительница Улан-Удэ признан виновной в покушении на убийство.



- Следствием и судом установлено, что 8 февраля в вечернее время женщина с сожителем распивали спиртные напитки у себя в квартире на улице Ключевская. Позднее на фоне алкогольного опьянения между ними произошла семейная ссора, в ходе которой женщина взяла нож и нанесла им один удар в грудь сожителя, причинив ему повреждения, сопровождавшиеся комой, клинической смертью и другими опасными для жизни последствиями, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



Смерть потерпевшего не наступила благодаря своевременной госпитализации и оказанной врачебной помощи.



Приговором суда женщине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

