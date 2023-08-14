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Ревнивая забайкалка ударом ножа в сердце убила мужа

Ревнивая забайкалка ударом ножа в сердце убила мужа
Происшествия,  Фото:pexels.com
Женщину на восемь с лишним лет правили за решётку

47-летняя жительница Кыринского района Забайкальского края признана виновной в убийстве.

Суд установил, что в мае в селе Ульхун-Партия женщина после распития спиртного поссорилась с мужем и на почве ревности ударила мужа ножом в область сердца. Мужчина умер на месте.

- Кыринский районный суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Приговор в законную силу не вступил.
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