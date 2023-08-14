Женщину на восемь с лишним лет правили за решётку
47-летняя жительница Кыринского района Забайкальского края признана виновной в убийстве.
Суд установил, что в мае в селе Ульхун-Партия женщина после распития спиртного поссорилась с мужем и на почве ревности ударила мужа ножом в область сердца. Мужчина умер на месте.
- Кыринский районный суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Приговор в законную силу не вступил.
Ревнивая забайкалка ударом ножа в сердце убила мужа
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Автомобили столкнулись на мосту
Неизвестные пытались спалить одну и ту же дачу
Женщина в очередной раз отправится в колонию
Инцидент произошёл в жилом доме
Тело погибшего подняли очевидцы
Она выкинула одежду в мусор
Мужчины предстали перед судом
В селе от бешенства вакцинируют скот
Женщина установила приложение удалённого доступа к телефону
Пострадавший чудом выжил
Пожар случился ночью
Мужчину доставили в Иркутск
А их родителям приходится выплачивать 30-тысячные штрафы
Их маленькие дети остались на берегу
Момент запечатлела видеокамера