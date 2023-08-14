Ревнивая забайкалка ударом ножа в сердце убила мужа

Женщину на восемь с лишним лет правили за решётку



47-летняя жительница Кыринского района Забайкальского края признана виновной в убийстве.



Суд установил, что в мае в селе Ульхун-Партия женщина после распития спиртного поссорилась с мужем и на почве ревности ударила мужа ножом в область сердца. Мужчина умер на месте.



- Кыринский районный суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Приговор в законную силу не вступил.

