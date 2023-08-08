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Жительница Бурятии лишилась автомобиля из-за мужа-пьяницы

Жительница Бурятии лишилась автомобиля из-за мужа-пьяницы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Их общую машину конфисковали по решению суда

У жителя Закаменского района отобрали автомобиль за пьяную езду. В декабре мужчина, которого ранее уже судили на вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль, приняв на грудь.

Поддатый автомобилист попался сотрудникам ГИБДД. Проверка показала, что наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе у нарушителя составило 0,37 мг/л. Это превышает допустимую концентрацию, указанную в примечании к статье 12.8 КоАП Российской Федерации («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ и назначили ему наказание в виде обязательных работ. Автомобиль у закаменца конфисковали в доход государства. Изъятая машина принадлежала и его супруге – это было совместно нажитое имущество.

Приговор пока не вступил в законную силу.
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