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В Бурятии рабочему, ставшему инвалидом, выплатят 800 тысяч

В Бурятии рабочему, ставшему инвалидом, выплатят 800 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
С работодателя взыскана компенсация морального вреда

3 декабря 2020 года на руднике в Бурятии произошёл несчастный случай. Работник предприятия получил телесные повреждения, в результате чего стал инвалидом третьей группы, утратив 40% трудоспособности.

Работодатель составил акт о несчастном случае на производстве, в котором указано о причинении лёгкого вреда здоровью пострадавшему. Однако последний с этим не согласился и подал иск в суд, поскольку из-за указания в акте лёгкого вреда здоровью он не смог получить полагающиеся ему страховые выплаты.

- Так, гр. Б. просил признать незаконными пункты из акта о несчастном случае на производстве, которые указывали, что ему причинён лёгкий вред здоровью и причиной несчастного случая явилась неосторожность. При этом просил взыскать компенсацию морального вреда за причинённые ему нравственные и моральные страдания, - сообщает Иволгинский районный суд.

Решением суда оспариваемые пункты акта о несчастном случае признаны незаконными, с работодателя взыскана компенсация морального вреда в размере 800 000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.
суд несчастные случаи на производстве

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