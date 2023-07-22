С работодателя взыскана компенсация морального вреда
3 декабря 2020 года на руднике в Бурятии произошёл несчастный случай. Работник предприятия получил телесные повреждения, в результате чего стал инвалидом третьей группы, утратив 40% трудоспособности.
Работодатель составил акт о несчастном случае на производстве, в котором указано о причинении лёгкого вреда здоровью пострадавшему. Однако последний с этим не согласился и подал иск в суд, поскольку из-за указания в акте лёгкого вреда здоровью он не смог получить полагающиеся ему страховые выплаты.
- Так, гр. Б. просил признать незаконными пункты из акта о несчастном случае на производстве, которые указывали, что ему причинён лёгкий вред здоровью и причиной несчастного случая явилась неосторожность. При этом просил взыскать компенсацию морального вреда за причинённые ему нравственные и моральные страдания, - сообщает Иволгинский районный суд.
Решением суда оспариваемые пункты акта о несчастном случае признаны незаконными, с работодателя взыскана компенсация морального вреда в размере 800 000 рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
В Бурятии рабочему, ставшему инвалидом, выплатят 800 тысяч
Происшествия, Фото:
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