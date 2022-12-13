13 декабря

12 декабря

Популярное

В Иркутской области полицейские спасли женщину от суицида

В Иркутской области полицейские спасли женщину от суицида
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Для спасения полицейским пришлось проникать в окно

12 декабря около часа ночи на телефон дежурной части МВД в Заларинском районе Иркутской области поступил звонок. Звонившая женщина представилась, назвала свой адрес, а затем сообщила о желании покончить с собой.

На место выехали оперативный дежурный Юрий Андреев и водитель дежурной части Виктор Мочалов.

- Подъехав к дому, полицейские попытались достучаться до хозяев, но дверь никто не открыл. Посмотрев в одно из окон, старший лейтенант полиции Андреев увидел обездвиженный силуэт человека. В сложившейся ситуации у сотрудников не было другого выхода, кроме как проникнуть внутрь через окно. Оказавшись в доме, мужчины предотвратили наступление трагических последствий, оказав доврачебную помощь женщине и вызвав бригаду медиков. Принятыми мерами удалось спасти жизнь человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Руководство ГУ МВД России по Иркутской области за проявленные профессионализм и оперативность намерено поощрить отличившихся сотрудников дежурной части.
полиция самоубийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии тряхнуло граничащий с Монголией район
В Бурятии тряхнуло граничащий с Монголией район
Происшествия, 13.12.2022
До Тунки докатилось землетрясение из соседней страны
В Бурятии сотрудник ГИБДД «крышевал» браконьеров
В Бурятии сотрудник ГИБДД «крышевал» браконьеров
Происшествия, 13.12.2022
Сотрудник ДПС за взятки «работал» на скупщиков омуля
В Иркутской области полицейские спасли женщину от суицида
В Иркутской области полицейские спасли женщину от суицида
Происшествия, 13.12.2022
Для спасения полицейским пришлось проникать в окно
В Бурятии племянник зарезал дядю
В Бурятии племянник зарезал дядю
Происшествия, 13.12.2022
Убийство произошло из-за долгого ожидании водки
Улан-удэнка отсудила 200 тысяч за травму в автобусе
Улан-удэнка отсудила 200 тысяч за травму в автобусе
Происшествия, 13.12.2022
Женщина получила травму позвоночника
В Иркутске женщину спасли из горящей квартиры
В Иркутске женщину спасли из горящей квартиры
Происшествия, 13.12.2022
Хозяйку квартиры обнаружили без сознания в задымлённой квартире
В Бурятии поймали серийных воров чугунных люков
В Бурятии поймали серийных воров чугунных люков
Происшествия, 13.12.2022
Всего было украдено семь металлических люков
В Забайкалье ресторанного вора отправили за решётку
В Забайкалье ресторанного вора отправили за решётку
Происшествия, 13.12.2022
Мужчина украл несколько бутылок спиртного
В Забайкалье нашли труп 12-летнего мальчика
В Забайкалье нашли труп 12-летнего мальчика
Происшествия, 12.12.2022
Проводится доследственная проверка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^