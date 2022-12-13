Для спасения полицейским пришлось проникать в окно
12 декабря около часа ночи на телефон дежурной части МВД в Заларинском районе Иркутской области поступил звонок. Звонившая женщина представилась, назвала свой адрес, а затем сообщила о желании покончить с собой.
На место выехали оперативный дежурный Юрий Андреев и водитель дежурной части Виктор Мочалов.
- Подъехав к дому, полицейские попытались достучаться до хозяев, но дверь никто не открыл. Посмотрев в одно из окон, старший лейтенант полиции Андреев увидел обездвиженный силуэт человека. В сложившейся ситуации у сотрудников не было другого выхода, кроме как проникнуть внутрь через окно. Оказавшись в доме, мужчины предотвратили наступление трагических последствий, оказав доврачебную помощь женщине и вызвав бригаду медиков. Принятыми мерами удалось спасти жизнь человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Руководство ГУ МВД России по Иркутской области за проявленные профессионализм и оперативность намерено поощрить отличившихся сотрудников дежурной части.
В Иркутской области полицейские спасли женщину от суицида
Происшествия, Фото:
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