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В Улан-Удэ за неделю произошло почти два десятка аварий на водосетях

В Улан-Удэ за неделю произошло почти два десятка аварий на водосетях
Происшествия,  Фото:МУП «Водоканал»
Специалисты устраняли утечки без отключения ХВС

На минувшей неделе сотрудники МУП «Водоканал» устранили 19 технологических нарушений. Все они в основном произошли на водопроводных сетях в Улан-Удэ.

Так, 5 декабря специалисты оперативно справились с последствиями выхода воды в 111 микрорайоне. Благодаря слаженной работе холодное водоснабжение удалось вернуть в дома уже спустя два часа после поступления заявки в диспетчерскую службу.

Бригады «Водоканала» устраняли утечки на водоводах в разных районах города без отключения потребителей. Аварийно-восстановительные работы проводились на улицах Солнечная, 17 и на Калинина, 4.

Кроме того, в Загорске установили пять автоматических водоразборных колонок. Теперь жители улиц Чайковского, Ольховая, Нестерова и Магистральная будут пользоваться новыми современными «умными» устройствами. В городе продолжается и работа по промывке канализационных сетей. Всего за прошлую неделю на них ликвидировали порядка 45 засоров.


авария в водоснабжении

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