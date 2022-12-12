В Улан-Удэ за неделю произошло почти два десятка аварий на водосетях

Специалисты устраняли утечки без отключения ХВС





На минувшей неделе сотрудники МУП «Водоканал» устранили 19 технологических нарушений. Все они в основном произошли на водопроводных сетях в Улан-Удэ.Так, 5 декабря специалисты оперативно справились с последствиями выхода воды в 111 микрорайоне. Благодаря слаженной работе холодное водоснабжение удалось вернуть в дома уже спустя два часа после поступления заявки в диспетчерскую службу.Бригады «Водоканала» устраняли утечки на водоводах в разных районах города без отключения потребителей. Аварийно-восстановительные работы проводились на улицах Солнечная, 17 и на Калинина, 4.Кроме того, в Загорске установили пять автоматических водоразборных колонок. Теперь жители улиц Чайковского, Ольховая, Нестерова и Магистральная будут пользоваться новыми современными «умными» устройствами. В городе продолжается и работа по промывке канализационных сетей. Всего за прошлую неделю на них ликвидировали порядка 45 засоров.