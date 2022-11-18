Браконьеры отделались условным лишением свободы
В Иркутской области суд вынес приговор четырём браконьерам, которые убили целую медвежью семью – медведицу и трёх её детёнышей.
Как сообщал «Байкал-Daily», этот вопиющий случай произошёл осенью 2021 года. Четверо приятелей (жители Иркутска, Черемхово и посёлка Усть-Ордынский) приехали в лес, где нашли и разорили берлогу. Они застрелили спящих медведицу с тремя медвежатами. Затем сняли шкуры, выпотрошили, отделили ткани и органы. Всё происходящее браконьеры снимали на камеру мобильного телефона.
Позже полицейские остановили их автомобиль, в багажнике которого нашли свежевыделанные шкуры и лапы медведей. Водитель автомобиля пытался врать, что останки животных якобы нашёл в лесу.
Если говорить не о моральной стороне убийства, а о сухих цифрах, то ущерб, причинённый животному миру и среде его обитания, превысил 800 тысяч рублей.
В ходе расследования фигуранты активно препятствовали расследованию, давали ложные показания либо отказывались от дачи показаний.
Все четверо признаны судом виновными по статье «Незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб».
- Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 6 месяцев условно. Кроме того, всем четверым на 2 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с охотой. Огнестрельное оружие, принадлежащее подсудимым, конфисковано в доход государства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Кроме того, в суд направлено исковое заявление с требованием о взыскании с осуждённых ущерба, причинённого животному миру и среде его обитания.
Приговор вступил в законную силу.
В Иркутской области осудили браконьеров, убивших медведицу и трёх медвежат
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Браконьеры отделались условным лишением свободы
Товары магазина оказались закопчены
В аварию попала «Тойота Фортунер»
В аварии пострадали два человека
Горели два соседних дома
Мужчина вырубил 18 сосен
Дорожный конфликт сняли на видео
Мужчину привлекли к административной ответственности
Аферисты разыграли целый спектакль, выманивая деньги
Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии
ЧП произошло на золоторудном месторождении
На реке задержали 46-летнего браконьера
По предварительным данным, жертва была убита
ДТП произошло в пригороде Улан-Удэ
Девушка знала руководителя по фамилии, но никогда не общалась с ним вживую